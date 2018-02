Santos bate o Guarany-SE na estréia na Copa São Paulo Assim como o São Paulo, o Santos teve uma estréia complicada e sofreu para vencer o Guarany-SE por 3 a 1, neste sábado, pela rodada de abertura do Grupo D da Copa São Paulo de Juniores, com sede em Araraquara. Com o resultado, o time paulista ocupa a liderança da chave, com três pontos. Fluminense-PI e Ferroviária-SP empataram por 1 a 1 na preliminar e dividem a segunda posição. Na próxima rodada, o Santos enfrenta o Fluminense-PI, na terça-feira. Disposto a não dar chance para complicações, o Santos abriu o placar logo aos seis minutos de jogo. Alex fez boa jogada pela lateral da área e passou para Thiago Luis só completar. O time da Vila Belmiro ampliou aos 12, quando Anderson cobrou falta de longe e contou com a falha do goleiro Samuel, que não conseguiu segurar o chute. O Guarany acordou e diminuiu aos 19, mostrando que as coisas não seriam tão fáceis. O árbitro José Roberto Marques viu pênalti em uma saída pelo alto do goleiro Mateus para cortar um cruzamento. Giovanne cobrou mal, o Mateus defendeu, mas ele mesmo aproveitou o rebote e botou o time sergipano no jogo novamente. No segundo tempo, o Santos tratou de administrar a vantagem, mas ainda assim ampliou com Bruno, de cabeça, aos 25 minutos. Vasco, de Alan Cardec Também neste sábado, pelo Grupo N, com sede em São José dos Campos, o Vasco desperdiçou muitas chances de gol, mas conseguiu vencer o Vitória-ES, por 1 a 0. Alan Cardec marcou aos 24 minutos de jogo. Com o resultado, o time carioca terminou a rodada na segunda posição na chave, atrás do São José, que venceu o Tocantinópolis por 2 a 0.