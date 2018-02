Santos bate o Paraná e se classifica na Copa São Paulo O Santos bateu o Paraná por 2 a 0, na noite desta terça-feira, em Araraquara, e avançou às oitavas-de-final da Copa São Paulo de Juniores. Os gols que garantiram a vaga foram marcados por Alex e Tiago Luís. O time da Vila Belmiro vai encarar na próxima fase o Atlético-MG ,que fez 3 a 1 a no Goiás, na primeira partida do dia. Em São José dos Campos, o São José venceu o Comercial-SP, atual vice-campeão da Copinha, por 6 a 5, nos pênaltis. No tempo normal, o jogo ficou empatado em 1 a 1. Com o resultado, o time do Vale do Paraíba garantiu vaga para enfrentar o Coritiba, que não tomou conhecimento do Grêmio Barueri e o goleou por 6 a 3. Os dois finalistas do ano passado deram adeus à competição. O América-SP, atual campeão do torneio, perdeu por 2 a 0 para o Bahia, que vai enfrentar a Ponte Preta - goleou o América-MG por 4 a 1. O outro time baiano que avançou foi o Vitória, que fez 2 a 0 no Juventude. Seu próximo adversário será o Cruzeiro, autor da grande surpresa desta terça ao eliminar o Corinthians, melhor equipe da primeira fase. A partida, disputada em Araras, terminou 3 a 2 para os mineiros. Outro duelo das oitavas-de-final será entre os pernambucanos do Porto, que bateram o Guarani por 2 a 1, e o Atlético-PR, que ganhou do Taubaté nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal. Mais seis jogos serão disputados nesta quarta: São Bento x São Carlos, Vila Nova-GO x Internacional, São Bernardo x Figueirense, Juventus-SP x Botafogo, São Paulo x Rio Branco-SP e Fluminense x Londrina.