Santos bate o São Paulo na Copa FPF Dois jogos neste sábado deram seqüência à quinta rodada da Copa Federação Paulista de Futebol. No principal deles, o São Paulo perdeu para o Santos por 2 a 0 no Morumbi e confirmou a má fase que segue o time principal. Assim, o time do Morumbi ficou na sétima e última posição do Grupo 4, com apenas um ponto, enquanto o Santos, com sete pontos, passa a dividir a vice-liderança com o ECO-Osasco, mas o time da Grande São Paul o tem saldo de gols melhor (3 contra 2). Pelo mesmo grupo, o Grêmio Barueri goleou o Nacional por 5 a 2, em casa. O resultado deixou os atuais campeões paulistas da Série A-3 na liderança isolada, com oito pontos, enquanto o Nacional ficou na quinta colocação, com quatro pontos.