Santos bate recorde negativo de público no ano na Vila Belmiro

A magra vitória do Santos sobre o Maringá por 1 a 0, que classificou a equipe para a próxima fase da Copa do Brasil, registrou o menor público do ano na Vila Belmiro. Foram apenas 4.067 pagantes na noite desta quarta-feira. Antes desse jogo, o público mais baixo havia sido na 15ª rodada do Campeonato Paulista, na partida contra o Rio Claro, quando 4.720 pessoas foram ao estádio. A renda desta quarta-feira foi de R$ 108.660,00.

O jogo da Copa do Brasil marcou a entrega das faixas de campeão paulista para os jogadores - foi a primeira partida dos titulares em casa depois do título. A diretoria avalia que vários fatores contribuíram para o pequeno público, entre eles, o fato de a vaga na próxima fase da Copa do Brasil estar encaminhada depois do empate por 2 a 2 no jogo de ida.

Para minimizar o problema, a diretoria definiu que o Santos fará oito jogos do Campeonato Brasileiro fora da Vila Belmiro. Três deles serão em Brasília; outros três, no Pacaembu, e os outros dois em arenas utilizadas na Copa do Mundo, como a Arena Cuiabá, por exemplo.