Santos: Bóvio pode ser o próximo a sair O volante Bóvio pode ser o próximo jogador a deixar a Vila Belmiro. Há informações de que o Málaga teria acertado as bases salariais do atleta, mas irá esperar o término do contrato com o Santos, que ocorrerá em dezembro. A diretoria nega qualquer negociação neste sentido, mas como Bóvio é detentor de seus direitos federativos pode acertar essa transferência antecipadamente. O jogador também nega essa negociação, admite o interesse dos clubes europeus por seu futebol, mas garante que pretende permanecer na Vila Belmiro.