Santos briga com São Paulo por volante do Ituano A guerra entre dirigentes do Santos e do São Paulo, inflamada nas últimas semanas pela questão dos mandos de campo na fase final do Paulistão, voltou a esquentar fora dos campos por causa do volante Adoniran, do Ituano. O jogador estava acertando sua transferência para o Santos, mas o São Paulo soube do interesse e tentou atravessar as negociações. "Não estamos fazendo leilão. É verdade que o Santos chegou primeiro, mas tenho que ver o que é melhor para o meu jogador", disse o empresário do jogador, Vagner Ribeiro - que não é muito querido em nenhum dos dois clubes, pois negociou Kaká para o Milan e Robinho com o Real Madrid. O supervisor administrativo do Santos, Modesto Roma Júnior, acusou o São Paulo de cobrar o valor mínimo de R$ 70 mil de aluguel do Morumbi para o jogo de domingo, contra o Bragantino - o combinado no Conselho Arbitral havia sido de 10% sobre a renda da partida. O Santos pediu a intervenção do presidente da FPF, Marco Polo Del Nero.