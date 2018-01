Santos busca 3ª colocação no México O Santos volta às 14h (horário de Brasília) de amanhã aos gramados mexicanos para tentar a terceira colocação no Quadrangular Internacional de Guadalajara. O time da Vila Belmiro precisa da vitória para afastar a má impressão deixada na primeira partida do torneio, realizada na noite de ontem, quando perdeu para o Atlas, do México, por 2 x 0. Logo no primeiro tempo, tumultos em campo resultaram em três expulsões no time brasileiro e duas na equipe adversária. Os santistas enfrentam o América local, que foi derrotado pelo Cruzeiro pelo mesmo placar. Para esta partida, a equipe brasileira contará com o goleiro Fábio Costa e o meio-campista Paulo Almeida, apesar de terem sido punidos com expulsão, por indisciplina, no jogo de estréia. O chefe da delegação, Milton Teixeira conseguiu suspender a pena e garantir a escalação dos atletas. É provável que Claudiomiro, que também recebeu cartão vermelho, tenha feito sua despedida na partida de ontem. Aproveitando o fato de o atleta já ter acertado sua transferência para o Grêmio de Porto Alegre, o técnico Geninho deve avaliar o desempenho de outros jogadores, com vistas ao Campeonato Brasileiro. O Santos entra amanhã, mais uma vez, no lendário Estádio Jalisco, onde o Brasil conquistou definitivamente a Taça Jules Rimet, na Copa do Mundo de 70, confiantes na recuperação. A provável escalação será: Fábio Costa; Preto, Galvan e Pereira; Russo, Renato, Elano, Paulo Almeida e Léo. No ataque, o treinador vai apostar na velocidade dos jovens Júlio César e André Dias. A dupla tem demonstrado bom entrosamento nos coletivos e assimilado bem o modelo tático adotado pela equipe, o 3-5-2. Nos treinos, os dois têm se movimentam rápido, inclusive armando jogadas pelas pontas para o outro finalizar. No América, o grande destaque é o atacante chileno Zamorano.