Santos busca a classificação antecipada na Copa São Paulo Buscando a classificação antecipada à segunda fase da Copa São Paulo de Juniores, o Santos enfrenta nesta terça-feira o Fluminense-PI, às 16 horas, no Estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara, pelo Grupo D. O confronto será transmitido ao vivo pelos canais pagos SporTV e ESPN Brasil. Depois de vencer na estréia o Guarany-SE (3 a 1), a equipe da Baixada Santista lidera a chave com três pontos, dois à frente do rival piauense e da Ferroviária-SP, que pega os sergipanos na partida preliminar da abertura da segunda rodada. Para o técnico santista Márcio Fernandes, a vitória na estréia mostrou que o time está na briga para voltar a ganhar o título após 23 anos. ?As estréias são sempre complicadas e, além disso, o estado do gramado dificultou muito nosso toque de bola. Por tudo isso acho que o desempenho foi muito bom, controlamos grande parte do jogo?, analisou. ?Já demos o primeiro passo. Agora restam ainda mais sete partidas para conseguirmos nosso objetivo final?, acrescentou. O Santos busca o título da Copinha pela segunda vez - já foi campeão em 1984. Em 2002, embora tenha sido eliminado precocemente - nas quartas-de-final, pelo Flamengo -, o time revelou Robinho e Diego, que no mesmo ano foram os destaques do time principal na conquista do Campeonato Brasileiro da Série A. Apenas o primeiro colocado de cada grupo avança à próxima fase. O segundo colocado poderá garantir uma das dez vagas no índice técnico. Nos últimos oito anos, apenas equipes de São Paulo levantaram a taça da Copinha - o Internacional foi último visitante a ganhar, em 1998.