Santos busca o tetra estadual diante de um Corinthians ferido

SÃO PAULO - O Santos terá dois sentimentos distintos ao entrar no gramado da Vila Belmiro neste domingo, às 16h, para enfrentar o Corinthians no segundo jogo da final do Campeonato Paulista: o de alegria por chegar a mais uma decisão de título e o de perda pela iminente saída de Neymar para o futebol espanhol. Já o Corinthians, que joga pelo empate para ser campeão, mira o título para definitivamente apagar da memória a eliminação na Libertadores e iniciar o Brasileirão, daqui a uma semana, com o moral alto.

Qual deles sairá vencedor é uma pergunta difícil de responder porque a vantagem do Corinthians é pequena, segundo Tite – vai fazer falta aquele caminhão de gols perdidos no Pacaembu. Uma vitória do Santos por diferença de um gol leva a decisão para os pênaltis.

O Santos busca o tetracampeonato paulista, feito só alcançado pelo Paulistano, ainda na era amadora do futebol de São Paulo. O Corinthians vai confirmar sua supremacia no Estado se alcançar o 27.º título. "Esta é a minha quinta decisão pelo Santos em pouco mais de dois anos e, para mim, é importante porque o treinador vive de títulos. Nosso grupo foi renovado por causa da saída de muitos jogadores, mas deu certo, tanto assim que estamos na decisão de mais uma competição", disse Muricy Ramalho.

"É um título que ainda não conquistei, é um clássico contra o Santos, essa é minha motivação. E obrigação porque defendemos um clube grande, que entra em todas as competições para ser campeão", afirmou Tite.

Muricy mexeu com o grupo para fazê-lo esquecer a saída de Neymar – nos treinos, havia uma ponta de tristeza no ar muito porque, ao que tudo indica, esta será a última decisão do atacante pelo Santos. Por isso, o técnico se desdobrou nos últimos dias para que os jogadores entrassem no clima da decisão.

O comandante santista fechou treinos para ensaiar jogadas e corrigir defeitos que observou na derrota por 2 a 1 no primeiro jogo da final, domingo passado. Ele chega ao dia da final com o seu habitual suspense sobre a escalação do time, embora tenha pouco a esconder.

"O time será quase o mesmo do segundo tempo do primeiro jogo contra o Corinthians. Só muda alguma coisa em caso de uma agradável surpresa com o Montillo." Diante da necessidade de vencer, Muricy vai escalar o time no esquema 4-3-3, bem diferente da formação que começou a partida do domingo passado, com três volantes. Felipe Anderson vai fazer dobradinha com Bruno Peres pela direita, Neymar voltará a jogar como gosta, pela esquerda, e André será a referência, jogando perto da área para fazer a "parede" para quem chegar de trás para finalizar.

Segundo Muricy, a queda do Corinthians nas oitavas de final da Libertadores, diante do Boca Juniors, no Pacaembu, não vai ajudar em nada o Santos. Quanto ao lado psicológico do adversário, "os jogadores vão querer reagir rapidamente."

Tite e a diretoria corintiana também trataram de injetar ânimo num elenco cabisbaixo depois da queda na Libertadores. A promessa é de um Corinthians como o do primeiro jogo, buscando o gol, apesar de jogar pelo empate. O time é o mesmo, com Sheik, Guerrero e Romarinho. Danilo vai continuar na armação, jogando pela faixa central. O lado direito terá mais proteção porque Tite sabe que Neymar vai jogar naquele setor.