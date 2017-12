Santos busca quatro reforços de peso A chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo agitou a diretoria do Santos, que busca pelo menos quatro reforços de peso para o time: o volante Fabinho, o zagueiro Dininho, o goleiro Helton, além do meia Ricardinho, que está praticamente contratado. Ele aguarda apenas uma medida da justiça que permita sua contratação por um clube brasileiro sem ter de pagar os R$ 2 milhões que o contrato de sua liberação pelo São Paulo prevê. Ricardinho ainda não tem data marcada para chegar à Vila Belmiro, mas seu compromisso é com os santistas, acertado terça-feira à tarde com o presidente Marcelo Teixeira. O dirigente esclareceu que os entendimentos estão sendo mantidos entre o Santos e o atleta e o problema da multa contratual não está sendo cogitado por seu clube. Entretanto, o Santos pode estar prestando assistência jurídica ao meia, que está tentando a liberação na justiça. Tudo, porém, está sendo mantido sob completo sigilo e o técnico Vanderlei Luxemburgo novamente evitou perguntas a respeito. "Vou ficar devendo, porque é um assunto interno." Entretanto, os nomes vão sendo vazados aos poucos e nesta quarta à tarde os comentários. As negociações para a contratação de Luís Alberto do Atlético-MG deram uma esfriada, mas o nome de Dininho surgiu com força no CT Rei Pelé, apesar da dificuldade em tirá-lo do São Caetano. O goleiro Helton, que defende o União Leiria, de Portugal, está nos planos da diretoria, que pensa ainda em Arley, do Goiás. Também o volante Fabinho, do Corinthians, pode ser contratado pelo Santos, que está negociando a transferência com a Hicks Muse. A comissão técnica de Luxemburgo está sendo formada: Antônio Mello será o preparador físico e Paulo Campos estaria se desligando do comando do Paraná para assumir o cargo de auxiliar-técnico.