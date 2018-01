Santos cede o meia Matheus Oliveira por empréstimo ao Red Bull Brasil

Dois dias depois de sua apresentação oficial como novo técnico do Santos, Jair Ventura já está tomando decisões tanto dentro como fora dos gramados. Neste domingo, seguindo o plano de enxugar o elenco para a temporada de 2018, o clube da Baixada Santista acertou o empréstimo do meia Matheus Oliveira para o Red Bull Brasil, de Campinas (SP), que jogará o Campeonato Paulista.

+ Com problemas no ataque, Santos convive com atraso em definições para 2018

Mesmo no elenco da equipe principal do Santos, o meia de 20 anos teve apenas três oportunidades de entrar em campo ao longo de 2017. E agora Matheus Oliveira faz um caminho parecido ao do volante Alison no ano passado, quando também foi emprestado ao Red Bull Brasil no Paulistão e voltou no meio da temporada para ser titular da posição.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Falei com o Alison, que jogou aqui no ano passado, e ele só disse coisas boas. Já vi que a estrutura é mesmo excelente e espero ter o mesmo desempenho que ele teve por aqui", afirmou Matheus Oliveira, já com a camisa do Red Bull Brasil, em entrevista ao site oficial do time de Campinas.