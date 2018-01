Santos chega amanhã e já treina na sexta O Santos chega amanhã à noite à cidade e os jogadores não terão folga: sexta-feira cedo já treinam e logo depois entram novamente em concentração, desta vez para o jogo de sábado, contra o Bahia, pelo Brasileiro. Mesmo com a disputa simultânea da Libertadores da América, Leão quer uma vitória sobre o time baiano para que o Santos continue entre os primeiros colocados. Atualmente, está em quarto lugar, com quatro pontos a menos que o líder Cruzeiro, mas com uma partida a menos que os três clubes que estão em sua frente. Leão ainda não definiu, mas pode poupar alguns jogadores nessa partida, já pensando no jogo de volta contra o Boca Juniors, quarta-feira, no Morumbi, que vale o título da Libertadores da América. A expectativa é de que Elano volte ao time. Hoje, ele continuou a fisioterapia e amanhã pode iniciar o trabalho de campo. O médico Carlos Braga está otimista com a possibilidade de liberar o atleta para o jogo de quarta. Depois de enfrentar o Bahia no sábado, os jogadores folgam no domingo e retornam na segunda-feira aos treinamentos, que deverão ser realizados no CT Rei Pelé.