Santos chega na madrugada de amanhã A delegação do Santos deixa na noite desta sexta-feira a cidade colombiana de Bogotá para retornar ao Brasil e começar os preparativos para a decisão da Copa Libertadores da América, uma vez que o time argentino garantiu a vaga na final ao golear, com facilidade, o América de Cáli por 4 a 0, na Colômbia. A chegada dos jogadores ao Aeroporto de Cumbica está prevista para as 5 horas deste sábado e na Vila Belmiro, no início da manhã. Os atletas ganharão o sábado de folga e reiniciam os treinamentos no CT Rei Pelé no domingo. Segundo os dirigentes santistas, o time deve seguir para Argentina já na segunda-feira, mas não na capital Buenos Aires. Os jogadores e a comissão técnica podem ir primeiro à cidade de Mendoza, para se aclimatar em terras argentinas, e enfrentar o Boca Juniors no estádio La Bombonera, na quarta-feira à noite.