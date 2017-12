Santos cheio de desfalques no domingo O Santos que enfrentará o Goiás neste domingo será bastante diferente daquele que o torcedor está acostumado a ver no Campeonato Brasileiro. É que, para essa partida, o time terá vários desfalques: Ricardinho, Preto Casagrande e Zé Elias vão cumprir suspensão automática, Bóvio está se recuperando de contusão e Robinho, que está vivendo o drama do seqüestro de sua mãe, Marina Silva de Souza, dificilmente terá condições emocionais de jogar. Com tantos desfalques, o técnico Vanderlei Luxemburgo trabalha com a hipótese de colocar em campo um time no esquema 3-5-2, como vem atuando na Sul-Americana, ficando Fabinho na sua função de volante. Nesse caso, Elano jogaria mais recuado, auxiliando mais a marcação do meio-de-campo, enquanto a armação de jogadas ficaria com Luís Augusto ou Marcinho. No ataque, é provável que Basílio forme a dupla com Deivid. Queda - O treinador santista atribui a queda de rendimento de seu time no Brasileiro ao fato de estar disputando simultaneamente a Copa Sul-Americana e chama a atenção para o fato de o São Paulo e o São Caetano crescerem de produção desde que foram desclassificados do torneio latino. Mesmo com o Atlético paranaense readquirindo a condição de favorito, Luxemburgo acha que o Santos continua com chance de ganhar o campeonato. "Está tudo muito igual e nada está definido ainda", disse ele, lembrando que sempre chamou a atenção para o fato de Santos e Atlético não serem os únicos favoritos. "Tanto é que o São Paulo, o São Caetano e o Palmeiras estão chegando, mas o Santos é um candidato em potencial a ganhar o título". Para ser campeão, ele acha que seu time terá de passar por esse momento difícil. Luxemburgo admite que, teoricamente, a tarefa do São Paulo e do Palmeiras é mais fácil, considerando os últimos seis jogos de cada time, mas fez uma ressalva: "no futebol, a teoria fica na teoria, porque na prática o pequeno vence o grande". Ele prefere acreditar em um tropeço do Atlético-PR, mesmo porque se isso não acontecer o time paranaense será o campeão. "Temos de continuar fazendo nossa parte e quem tiver mais competência agora ganha o campeonato". O jogo contra o Goiás será realizado em Presidente Prudente (SP) porque o time da Baixada Santista está impedido de utilizar o Estádio da Vila Belmiro devido a incidentes.