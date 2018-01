Santos classificado para a semifinal Terminada a 14ª rodada do Campeonato Paulista, a situação mudou favoravelmente para o Santos. Em razão dos resultados deste domingo, o time está classificado para as semifinais do torneio. No sábado, a equipe venceu o São caetano por 2 a 1 diante do São Caetano, na região do ABC, mas apesar disso o clima na Vila Belmiro continua tenso. A torcida insiste em ir aos estádios com faixas de cabeça para baixo, como forma de protestar pelo futebol apresentado pelo time nas últimas partidas do campeonato. As cobranças, no entanto, não estão afetando o rendimento do time. O técnico Geninho garante que "o Santos vem pegando o tudo ou nada sempre e as vitórias nestas condições tem dado uma confiança grande ao grupo". O técnico acha que se a equipe voltar a jogar como estava no começo do ano, será uma força grande neste quadrangular. O lateral Léo vem dizendo no final das partidas: "Não deixem o Santos chegar, porque, se chegar, nós vamos levar." Os jogadores voltam a treinar na quarta-feira, evitando ao máximo o clima de euforia. Para o meia Robert, que defende a seleção basileira quarta-feira,"a semana será de tranquilidade para a equipe, um momento para colocar a cabeça no lugar e se preparar para o jogo contra o Mogi" O volante Rincón, acha que o Santos chegou muito forte nesta reta final e será difícil de segurar o time. Quem faz coro com o colombiano é o lateral-esquerdo Léo, que avisa: "Eles não podiam deixar o Santos chegar. Agora que deixaram, ninguém vai segurar" Dodô, apesar das vaias da torcida, recebeu elogios do técnico Geninho. "Eu acho que ele fez um bom primeiro tempo, se movimentou, tentou jogadas de gol, foi um jogador participativo". Mesmo com tantos elogios e comemorações, Geninho lembra que o jogo do Mogi será perigoso porque mais uma vez será um adversário que vem para o tudo ou nada.