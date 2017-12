Santos cobra custo-benefício de atleta A corrida por um lugar no elenco santista em 2006 já começou. O técnico Nelsinho Baptista enfurnou a equipe em Atibaia, Interior de São Paulo, para avaliar minuciosamente os atletas que têm condições de permanecer na Vila. O treinador não quer jogador para compor o grupo. Quer profissional que possa vestir com orgulho e dedicação a camisa do Santos. A seu favor, tem carta branca dada pelo presidente Marcelo Teixeira. ?Isso é profissionalismo. Os atletas têm de encarar isso com naturalidade. Não devem temer nada. O futebol está cada vez mais trabalhando como empresas, que levam o custo-benefício de cada profissional em primeiro lugar?, disse o gerente de futebol do clube, Luiz Henrique de Menezes. Cinco atletas inauguraram a lista de dispensa no clube desse fim de ano: Altair, Flávio, Bóvio, Léo Lima e Diego. Outros sete têm contratos para vencer em dezembro. E neste grupo há jogadores mais graudos, como o meia Ricardinho. Todos trabalham com receio da degola iminente. Ricardinho pediu R$ 5 milhões para renovar seu vínculo por mais dois anos, o que lhe daria salário mensal de R$ 210 mil. O Santos achou a pedida alta num primeiro momento, mas ficou de estudá-la adiante. Ricardinho, claro, faz parte dos planos de Nelsinho. Desse modo, seu caso passa para uma instância superior ? para as mãos do presidente. E Teixeira não esconde sua satisfação em ter pelo menos um jogador santista no grupo do técnico Carlos Alberto Parreira para a Copa do Mundo. Isso poderá ajudar o meia em sua renovação. Ocorre que Ricardinho também foi sondado por clubes da Espanha. O Real Madrid, de Vanderlei Luxemburgo, já pensou em tê-lo entre seus galácticos. O Santos tem o trunfo e talvez a gratidão de ter recuperado o jogador após seu fracasso no São Paulo. Mas essas coisas não são levadas muito em consideração no futebol. Dois outros titulares estão de saída. O lateral Paulo César deverá se reapresentar ao Paris-Saint Germain após as festas de fim de ano. Ele tem mais um ano de contrato com o clube francês. Sua intenção é disputar o Campeonato Francês. Mas tudo dependerá da necessidade do PSG. PC também não tem agradado aos santistas. O que dizem na Vila é que ele não está mais interessado em ficar. O outro jogador de malas prontas é Fabinho. Seu contrato acaba em dezembro e ele ainda não sabe para onde ir. ?Quero permanecer no Santos. Mas isso não depende somente de mim?, disse. O atleta negou que estivesse nos planos do Palmeiras para o ano que vem. Há ainda um terceiro grupo que dificilmente emplaca 2006 no Peixe. São eles: Zé Elias, Mauro, Ávalos, Henao e Basílio. Foram úteis em outros tempos, mas não gozam hoje da confiança do treinador.