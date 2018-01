Santos com dez segura empate em Minas O Santos ainda não venceu no Brasileiro, mas também não perde. Depois de ficar no 2 a 2 com o Paraná, na estréia, o campeão nacional voltou a empatar - desta vez por 0 a 0, com o Atlético, hoje à tarde, no Mineirão. O resultado até não foi ruim, porque o time de Leão jogou com um a menos desde os 27 minutos do primeiro tempo, por conta da expulsão de Nenê. O goleiro Fábio Costa, com seis boas defesas, foi o destaque do clássico. Leão havia prometido o Santos agressivo, na primeira partida fora de casa. Para tanto, colocou Elano na lateral, passou Michel para o banco e armou o ataque com Robinho, Ricardo Oliveira e Nenê, o mais recente titular. Mas a tática atrevida ruiu ainda na primeira fase, por causa do cartão vermelho. O Atlético despertou e tratou de aproveitar-se da vantagem de ter um jogador a mais. Embora sem mostrar o futebol eficiente e vistoso dos 3 a 0 sobre o Corinthians, o time mineiro foi à frente, pressionou, criou algumas oportunidades, mas todas pararam nas mãos de Fábio Costa. Na melhor delas, aos 32 minutos da fase inicial, o goleiro mandou para escanteio cabeçada de Lúcio Flávio da marca do pênalti. Leão saiu de campo, no intervalo, descontente com o desempenho do árbitro Wagner Tardelli, que acertou ao expulsar Nenê (no começo do jogou fez falta boba e no lance do cartão vermelho tocou na bola, sem necessidade, no campo do Atético). "Precisamos tocar melhor a bola", disse o treinador. O Santos equilibrou, na etapa final, mas Robinho e Diego apareceram pouco. Os paulistas tiveram a grande oportunidade de marcar aos 23 minutos, quando Ricardo Oliveira entrou livre na área e chutou em cima de Velloso. Aos 29, Elano arriscou de média distância e Velloso aparou. O Atlético reagiu só no fim, com tempo suficiente para obrigar Fábio Costa às duas últimas defesas decisivas. Aos 39, depois de soltar arremate forte de Marquinhos, o goleiro ainda salvou em dividida com Guilherme. Pouco depois, aos 43, saltou com estilo para desviar chute de Juninho da entrada da área. "Felizmente, estou provando que a contusão é passado", festejou Fábio Costa, que perdeu parte da temporada anterior por fratura no tornozelo. "Mostrei que tenho plenas condições de ir para a seleção", observou, sem modéstia. Já Guilherme lamentou o empate. "Por ser em casa, é ruim", afirmou. "Mas é preciso ver que enfrentamos o Santos." Ficha técnica Atlético: Velloso; Cicinho, André Luís, Scheidt e Marquinhos; Hélcio, Genalvo, Lúcio Flávio (Juninho) e Alexandre (Paulinho); Alessandro e Guilherme. Técnico: Celso Roth. Santos: Fábio Costa; Elano (Michel), André Luís, Alex e Léo; Paulo Almeida, Renato, Diego (Alexandre) e Nenê; Robinho e Ricardo Oliveira. Técnico: Emerson Leão. Árbitro: Wagner Tardelli (RJ). Renda: R$ 286.891,00. Público: 30.483 pagantes. Cartão vermelho:Nenê Cartão amarelo:Alex, Elano, Paulo Almeida, Cicinho e Marquinhos. Local: Mineirão.