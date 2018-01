Santos com força máxima contra Paulista O técnico Gallo não vai poupar seus titulares na partida das 18 horas de domingo, na Vila Belmiro, contra o Paulista de Jundiaí. Mesmo valendo apenas pelo cumprimento da tabela, ele quer aproveitar para dar ritmo de jogo ao time principal, que voltou a jogar quase completo na quarta-feira, contra a LDU. "Os jogadores estão numa condição física melhor, todos estão em condições e vão jogar", disse ele. Apesar de seu time não ter mais chances no Paulista, Gallo espera motivação por parte de seus jogadores. "É o Campeonato Paulista, o escudo do Santos conta muito, tem a torcida e a condição individual dos atletas e por isso tudo tem de haver sempre motivação". Todos achavam que os titulares seriam poupados no jogo de domingo, mas Gallo confirmou que o time será praticamente o mesmo que enfrentou a LDU na quarta-feira. No jogo contra o União de Araras, ele resolveu poupar seus principais jogadores porque eles ainda não estavam em condições físicas, mas o trabalho de dez dias realizado em Atibaia resolveu o problema. "No nosso planejamento, sabíamos que eles estariam melhor para esse jogo de domingo e em estando melhor fisicamente, vai jogar a equipe principal para vencer". Ele ponderou sobre a possibilidade de ocorrer contusões nessa partida contra o Paulista. "Elas podem acontecer até nos treinos e, como eles estão preparados para jogar, vão ser escalados. Contra o União, eles estava sofrendo para jogar". Já no jogo de domingo que vem em Marília, a situação é diferente, segundo Gallo. "É o oposto do jogo contra o Paulista, pois teremos na segunda-feira a viagem para o Uruguai", disse ele, indicando que irá escalar os jogadores reservas. Na semana que vem, os titulares voltam para Atibaia, com o objetivo único de se preparar para o jogo contra o Danúbio. "Ainda dependemos só de nós mesmos para conseguir a classificação e vamos buscar pontos no Uruguai para facilitar a conquista da vaga".