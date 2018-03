Santos com time titular no Campeonato Brasileiro

O técnico Leão antecipou que vai escalar todos os titulares que estiverem em boas condições para enfrentar o Ipatinga, domingo, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Veja também: Decisão do futuro de Denis sai nesta sexta-feira Após estréia com derrota por 3 a 1 para o Flamengo, domingo, no Maracanã, nem passa pela sua cabeça voltar a usar um time misto. A preocupação do treinador é sair rapidamente do último lugar na classificação para evitar pressão nas rodadas seguintes. "Jogar duas vezes por semana não chega a ser problema, a menos que haja viagens no meio, como ocorreu em relação à partida com o Flamengo", disse Leão. "A idéia inicial era retornar da Colômbia, chegando sábado cedo a São Paulo, trocar de avião e ir direto para o Rio. Mas com a classificação do América [do México] e a necessidade de mais uma longa viagem, tivemos que mudar tudo." A delegação deixou a Cidade do México logo após o jogo contra o América, ontem à noite, e o desembarque no aeroporto de Cumbica está previsto para as 10h30 de hoje. Os jogadores se representam neste, às 9h, para o único treino visando ao jogo contra a equipe mineira e concentração.