Santos começa a discutir projeto para nova arena do clube

O Santos começou a estudar a possibilidade de construir um novo estádio. O primeiro passo para a empreitada veio nesta sexta-feira, quando o presidente do clube, Modesto Roma Junior, recebeu para reunião na Vila Belmiro parceiros, investidores e arquitetos para discutirem a viabilidade da construção de uma arena para o clube.

O encontro teve as presenças do residente da Associação Atlética dos Portuários de Santos, Leonardo Berringer, e do presidente da Associação Atlética Portuguesa, Lupércio Simão Conde. "Estamos conversando sobre a nova arena. Houve uma reunião hoje (sexta-feira) e estamos avançando bastante no desenho do negócio. Dentro da ata, esse é assunto que trataríamos entre nós. Está avançando, posso garantir", explicou Modesto.

O presidente do Santos evitou dar mais detalhes sobre a ideia. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o dirigente preferiu falar sobre possíveis reforços e se esquivou até mesmo de falar sobre Leandro Damião. O atacante conseguiu rescindir contrato com o clube e agora está livre para assinar com outra equipe. "Não comentamos questões que estão no departamento jurídico, até por estratégia da nossa defesa. É uma decisão liminar e precisamos aguardar a sentença definitiva."

O projeto de um novo estádio é antiga no clube. A Vila Belmiro tem capacidade para cerca de 16 mil torcedores, o que atrapalha o Santos a alavancar rendas com bilheteria em comparação aos demais times do futebol paulista. Corinthians e Palmeiras, por exemplo, têm arenas padrão Fifa inauguradas em 2014.