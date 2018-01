Santos começa a dispensar jogadores Enquanto não consegue fechar a contratação de reforços para a próxima temporada, o Santos começa a definir a situação de vários jogadores que não interessam mais ao clube. E a lista de quem deve deixar a Vila Belmiro é grande. O goleiro colombiano Henao e o reserva Oliveira, que nem jogou este ano, foram liberados para procurar outro clube. Já o lateral-direito Paulo César, que estava emprestado ao Santos, retorna ao Paris Saint-Germain, depois de uma fraca temporada na Vila Belmiro. Três volantes também estão deixando o Santos: Bóvio, Zé Elias e Gavião. O mesmo ocorre com o atacante Frontini e o lateral-direito Flávio. Enquanto isso, Ricardinho, Fabinho e Mauro discutem a renovação de contrato com a diretoria do clube, que pretende mantê-los no elenco santista. Uns saem, outros chegam - Mas o empenho da diretoria é mesmo para contratar reforços. E o Santos usa o técnico Vanderlei Luxemburgo como trunfo: a possibilidade de trabalhar com ele atrai vários jogadores. O Santos já teria acertado as bases para a transferência do atacante Luís Fabiano, que está no Sevilla, da Espanha. Além dele, o zagueiro André Dias, do Goiás, e o meia Jadson, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, estão perto da Vila Belmiro. A informação é de que os salários desses três reforços já estariam acertados. Assim, o Santos estaria negociando agora a liberação deles junto aos seus clubes. O volante Maldonado, do Cruzeiro, é outro jogador que interessa. Mas o Santos sabe que será difícil tirá-lo do clube mineiro, mesmo com o fator Luxemburgo ajudando.