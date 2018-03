Santos começa a pensar na demissão de Leão

Na semana do primeiro clássico contra um paulista - São Paulo, domingo à tarde, na Vila Belmiro -, a crise está de volta ao Santos. A maior organizada do clube interrompeu a trégua e pede outra vez que a diretoria demita Leão. O técnico criticou o comportamento do time no segundo tempo do jogo no Mineirão, Kléber disse que a equipe jogou errado e o capitão Fábio Costa soltou um palavrão para qualificar o futebol santista. O jogo contra o Cruzeiro foi apenas o terceiro do Brasileiro e o Santos é o 14.º colocado, com três pontos, apenas um atrás do Palmeiras e com um à frente de São Paulo e Portuguesa. Porém, a goleada por 4 a 0 que o time sofreu em Belo Horizonte pode provocar mais estragos do que a desclassificação, com vitória, na Libertadores. Uma das razões é que assuntos mal resolvidos do início da temporada voltam à tona agora. "Realmente falei com Cuca depois da derrota contra o Rio Preto. E se for necessário posso conversar com ele outra vez ou com outro técnico", disse o diretor de futebol Luiz Antônio Ruas Capella, nesta segunda-feira. Admirador confesso do estilo de Luxemburgo de comandar, ele faz parte da corrente da diretoria contrária à permanência de Leão. Como o seu técnico preferido toca um importante projeto no Palmeiras e tem propostas vantajosas do exterior, Capella pode até voltar a insistir na contratação de Cuca, se o Botafogo não se classificar para a decisão da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, contra o Corinthians. Ou de outro técnico disponível na praça. Depois de registrar queixa contra Leão na polícia, a organizada aproveitou a desclassificação na Libertadores, a apatia do time no Mineirão e as negociações - infrutíferas - do técnico para retornar ao Atlético Mineiro para reiniciar a campanha pela sua demissão. A informação que corre em Minas Gerais é que Leão teria acertado com o ex-diretor do Atlético-MG Beto Arantes seu retorno ao clube mineiro, onde ganharia R$ 400 mil por mês - consta que R$ 50 mil a mais do que no Santos. A transferência não teria se consumado porque outro diretor se antecipou e contratou Alexandre Gallo, por um salário bem inferior. Contrariado, Arantes se demitiu. Leão nega essa versão e afirma que houve apenas uma sondagem: "Disse que não tenho contrato assinado, apenas um compromisso verbal, que durmo todos os dias na minha casa e que para sair dependia da liberação do Santos, além de uma vantagem profissional. Beto respondeu que não tinha pressa e podia esperar. Respondi que eu também não tinha pressa. Foi só isso."