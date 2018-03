Santos começa novo ciclo em busca do bi O Santos dá início a mais uma renovação em sua equipe. O técnico Emerson Leão confirmou um time para entrar em campo neste domingo a partir das 18 horas, contra o Coritiba, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, com várias novidades. Preto, Alexandre, Jerri e Júlio César substituem os convocados para a seleção sub-23 e ganham a chance no time titular. "A Libertadores terminou, estamos começando um novo ciclo no Santos", analisou. O que é possível graças à convocação de quatro jogadores para a seleção Sub-23. Alex, Paulo Almeida, Diego e Robinho se apresentam segunda-feira ao técnico Ricardo Gomes e estão fora de seis compromissos. Essa seleção disputará a Copa Ouro, no México e Estados Unidos. Leão enfatizou que o Santos vive, agora, novos tempos. "É uma nova geração, é outra realidade, que aliás começou sábado passado". Leão referiu-se à vitória santista contra o Bahia por 4 a 0 com uma equipe reserva. "Nesse jogo, os titulares não fizeram falta, mas vamos ver com a seqüência de jogos", preveniu-se. Não é à toa que Leão colocou os quatro jogadores na partida já a partir deste domingo. "É para eles ganharem ritmo, para se entrosarem entre os titulares". Preto nem lembra quando começou um jogo desde o início e quer aproveitar a oportunidade. "Tenho um bom entrosamento com o André Luís (companheiro de zaga) e não pretendo inventar". Ou seja, Preto vai jogar com simplicidade atendendo a um pedido do treinador. Sobre o Coritiba, Leão acha que é um time bem treinado e orientado. "Mas vamos jogar ofensivamente, agredindo como sempre". O Santos soma 27 pontos no Campeonato Brasileiro, o mesmo número que o adversário deste domingo. Portanto, vencer significa ganhar mais de três pontos, é superar um concorrente direto e muito próximo na tabela. Leão não poderá contar neste domingo, além dos quatro convocados, com Elano, que segue em recuperação de uma contusão no joelho direito, e Pereira, suspenso com três cartões amarelos. Estão pendurados com dois Reginaldo Araújo, Léo, Renato e Robinho. Previsões - O técnico santista acha que o Santos manterá seu elenco na seqüência do Campeonato Brasileiro, mas tem dúvidas com relação ao meia Renato. "O contrato dele se encerra dia 11 (sexta-feira que vem), a data que ele escolheu para se casar no religioso", brincou o técnico. "Se ele sair, vai ser para o exterior, já que ele, no Brasil, só poderia atuar na segunda divisão", informou. "Mas isso o Renato não quer".