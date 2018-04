Santos começa Paulistão com desfalques, mas parte para o ataque

SANTOS - O Santos entra em campo neste sábado à noite para enfrentar o XV de Piracicaba com um time ainda bem diferente do imaginado por Oswaldo de Oliveira. Mas pelo menos foi preparado para ser mais ofensivo do que em 2013. Dos cinco jogadores da espinha dorsal titular, apenas Aranha e Arouca estão escalados.

Com muitos problemas, a saída do técnico foi apelar para os jogadores da base. Dos quatro defensores, apenas Cicinho não foi formado no clube, e do meio para a frente serão mais três pratas da casa. Ao todo, serão seis garotos no time.

Além do pouco tempo para preparar a equipe e implantar o seu esquema tático, Oswaldo perdeu o capitão Edu Dracena no terceiro dia da pré-temporada. O zagueiro voltou ser operado do joelho esquerdo e só retorna depois da Copa do Mundo. Cícero, com situação indefinida no clube, é outro desfalque. Mena está atrasado na preparação por causa da lesão que sofreu no último jogo do Brasileiro do ano passado, contra o Goiás. Mas a ausência mais sentida é a de Leandro Damião.

O atacante só deve ser liberado para jogar na quinta rodada, após o pagamento da segunda das quatro parcelas dos R$ 42 milhões de sua transferência. O vencimento é dia 31 de janeiro, mas se a parcela for quitada antes Damião vai estrear contra o Corinthians, dia 29. Até lá, Gabriel, promessa de 17 anos, será improvisado como atacante de área. O substituto de Cícero será Leandrinho, que chegou a ser titular com Claudinei Oliveira no ano passado.

"Estou aqui há nove dias, conhecendo o elenco e encontrando os problemas. Espero que o torcedor ajude o Santos, porque nós vamos precisar neste momento", disse Oswaldo, que não esconde a preocupação com a possibilidade de perder Cícero - que pode ser negociadp. "Ele foi o melhor do time em 2013, e quando comecei a conversar com o Santos esse assunto não era nem ventilado. Era um jogador com o qual eu contava com 100% de possibilidades, mas hoje vejo que não é assim."

SANTOS x XV DE PIRACICABA

SANTOS - Aranha; Cicinho, Gustavo Henrique, Jubal e Émerson Palmieri; Arouca, Leandrinho, Montillo e Geuvânio ; Gabriel e Thiago Ribeiro. Técnico: Oswaldo de Oliveira.

XV DE PIRACICABA - Márcio; Vinícius Bovi, Leonardo Luis, Rodrigo Pitty e Aelson; Adilson Goiano, Alan Bahia, Danilo Sacramento e Jean Carioca; Pipico e Adilson. Técnico: Edison Só.

Árbitro - Vinícius Gonçalves Dias Araújo.

Horário - 19h30.

TV - SporTV.

Local - Vila Belmiro, em Santos.