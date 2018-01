Santos comemora, mas Diego sai na ira Os jogadores do Santos e o técnico Leão comemoraram a vitória por 3 a 2 contra o Atlético Paranaense neste domingo à tarde na Vila, por três motivos especiais: a quebra do jejum de 40 dias sem vencer em casa (a última vitória foi 5 a 2 contra o Criciúma, no dia 13 de setembro), a permanência do time na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, e o retorno de Narciso (ficou no banco de reservas), recuperado da leucemia, que o deixou sem jogar quase quatro anos. Apesar do bom resultado, Leão terá um sério problema para resolver nesta segunda-feira. Diego saiu gesticulando de campo ao ser substituído por Daniel. Foi para os vestiários, tomou banho e não esperou pelos companheiros. A princípio, Leão procurou não dar importância ao comportamento do jogador. "Não tem problema nenhum". Depois porém, resolveu falar mais asperamente. "Tenho que ter o bom senso de fazer as mudanças necessárias. Se ele não gostou, paciência. Quem não aprende a sair não merece entrar. Mas ele não me disse nada, e eu sou a pessoa mais próxima quando um jogador está descontente com alguma coisa?. O técnico Leão admitiu que a substituição de Diego foi necessária para que o time melhorasse a marcação na entrada da área, num momento em que o Atlético Paranaense dominava o jogo. "Confesso que coloquei Daniel porque estava com medo de sofrer o empate. Não podíamos perder o segundo lugar, já que o Coritiba havia vencido na véspera". Sobre as declarações de Mário Sérgio de que as arbitragens estão ajudando o Santos para que ele alcance o Cruzeiro, Leão não acredita mas gostaria que isso acontecesse. "O Mário é muito inteligente. As vezes aprendo ouvindo o que ele fala. Um exemplo é que quando perdemos para o São Caetano, no ABC, na fase de classificação do Brasileiro, do ano passado, ele declarou que garoto ganha jogo, mas não ganha título. Aliás, usei essa frase dele na minha preleção antes do jogo deste domingo?. Vitória - Narciso entrou em campo com seu filho Richar, de 7 anos, sob aplauso dos torcedores, e em seguida foi cumprimentado por todo o time do Atlético Paranaense. "Entrei com o meu filho, porque foi esse o pedido que ele me fez, quando estava me recuperando do transplante de medula óssea. Vesti a camisa 13 e espero que esse número me dê tanta sorte quanto deu ao Zagallo." Ele disse que o que valeu foi o resultado, acreditando que a presença dele mesmo no banco de reservas serviu para que a torcida tivesse maior disposição para incentivar o time. "Senti um frio na barriga. Foi uma manifestação maravilhosa."