Santos completo contra o Paysandu O técnico Leão terá seu time completo para o jogo desta quarta-feira, contra o Paysandu, na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. André Luís, Paulo Almeida e Léo retornam de suspensão automática e Robinho readquire a condição de titular depois da saída de Nenê. Jerri também estava suspenso e volta ao banco, ele que é o substituto direto de Diego. O Santos busca reabilitação no campeonato. Na rodada do final de semana, o time perdeu para o Figueirense por 1 a 0, em Santa Catarina. O Santos é vice-líder do do Brasileiro, com 48 pontos, três a menos que o Cruzeiro.