Santos: concentração total no Brasileiro Livre da Sul-Americana, o Santos entra agora em concentração máxima, na tentativa de conseguir o título Brasileiro deste ano, o objetivo maior do grupo. Dentro do novo planejamento, a partida de domingo contra o Goiás, em Presidente Prudente, é considerado por Vanderlei Luxemburgo o jogo do ano para os santistas. Uma vitória é vital para o plano do grupo, pois manterá o time em condições de disputar o título, sempre dependendo de um tropeço do Atlético-PR, que está dois pontos à frente. Depois disso, haverá a folga no meio da semana e o grupo passará por um trabalho de recuperação física para se equilibrar aos adversários, ao mesmo tempo em que todas as atenções estarão voltadas aos jogos decisivos do campeonato nacional. Luxemburgo acredita que a disputa simultânea da Sul-Americana trouxe prejuízo ao clube, que agora será cobrado por vitórias em todos os seis jogos restantes. "Estão jogando a obrigação de ganhar os seis jogos num campeonato de 46 partidas, quando essas coisas todas que estão acontecendo foram antevistas, como os prejuízos que podia ter e com os adversários trabalhando mais do que a gente". Admite que a cobrança vai ser maior porque o time foi desclassificado da copa latina e que isso não deve afetar os jogadores. "Nós vamos fazer tudo o que tiver de ser feito, vamos trabalhar com capacidade máxima para conquistar o Brasileiro, mas o adversário tem uma certa vantagem", comentou o treinador. Segundo ele, os atletas têm de estar 100% concentrado para render o máximo possível. Uma preocupação do grupo é uma possível nova punição para o clube. O STJD julga na semana que vem o incidente ocorrido na partida contra o Corinthians, em que os torcedores teriam jogado fogos de artifício na direção do goleiro Fábio Costa. Teme-se que a Vila Belmiro possa ser novamente interditada nos dois jogos que ainda estão programados para esse estádio e o time tenha de mandar as partidas em outros campos, como vai fazer domingo contra o Goiás, com o confronto marcado para Presidente Prudente. "Um time não ganha campeonato só jogando em casa", disse Luxemburgo, que concluiu: "nosso esforço vai ter de aumentar muito, mas vamos contar mais uma vez com nosso torcedor do interior". O lateral-esquerdo Léo destacou as vantagens de jogar em casa, onde o adversário sofre grande pressão e lamentou a possibilidade de ter de disputar todas as seis partidas restantes em outros campos. Mas acha que isso é uma nova adversidade. "E time que pretende ser campeão brasileiro tem que superar adversidades e cada um vai ter de esforçar ao máximo para suprir essa dificuldade", disse ele, lembrando que são seis jogos decisivos. O meia Ricardinho, um dos desfalques do time no jogo de domingo contra o Goiás, acha que os jogadores santistas não podem mais falar "é possível". "A palavra certa é temos. Temos de pontuar, ganhar as partidas onde os jogos acontecerem", comentou, esperando uma decisão favorável para que os dois jogos programados para a Vila Belmiro sejam mantidos. Muito satisfeito com a convocação para a seleção, Ricardinho ainda lamenta o cartão amarelo que sofreu no jogo contra o Criciúma, o terceiro que provocou sua suspensão. "Só não estou totalmente satisfeito em virtude da desclassificação e, principalmente, do cartão que levei", disse ele, completando: "não me conformo com isso por ficar de fora num jogo tão importante como esse contra o Goiás".