Santos: concentração total no clássico Com a derrota por 2 a 1 contra o Cienciano o Santos se despediu da Copa Sul-Americana e agora resta ao time se concentrar no Brasileiro. Vice-líder do campeonato, o time santista volta a jogar domingo contra o Corinthians, na Vila Belmiro, e o técnico Emerson Leão tem um problema para escalar o time: o zagueiro André Luís pegou suspensão de dois jogos por sua expulsão na partida contra o Guarani e deverá ser substituído por Pereira. Mas há também um alívio, já que o médico Carlos Braga acredita que o volante Renato poderá atuar no clássico. Ele vinha há tempos com um problema no tornozelo esquerdo e no jogo de quarta-feira contra o Cienciano tomou uma pancada no mesmo local, tendo de ser substituído. Nesta quinta-feira Braga examinou o jogador, constatou que o tornozelo havia desinchado e que o atleta não mais sentia dores. A prescrição foi tratamento com gelo e Renato deverá estar recuperado até domingo. Os jogadores devem chegar às 4 horas desta sexta-feira em a São Paulo e terão o dia livre. À noite, iniciam a concentração para o clássico de domingo, mas há um treino previsto para sábado cedo no CT Rei Pelé. Nele, o técnico Leão irá definir o time com a única mudança na zaga por conta da suspensão de André Luís. Pereira deverá ser seu substituto e Narciso retornará ao banco. O atacante Robinho espera um clássico difícil contra o Corinthians, "independente do adversário não estar tão bem". Ele acha que os corintianos irão dificultar ao máximo, mas fez uma ressalva: "dentro da Vila Belmiro temos de impor nosso ritmo de jogo e ter um volume de jogo para buscar a vitória desde o início da partida". Ele acha que o grupo está subindo de produção no Brasileiro e esse é um ponto favorável para o clássico. "Voltamos a conseguir as vitórias e esperamos continuar assim até o fim, pois ainda temos chances de conquistar o bicampeonato".