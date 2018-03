Santos concentrado em busca do bi A ordem é esquecer um pouco a Copa Libertadores da América, principal prioridade do time no momento, para fazer uma boa estréia no Campeonato Brasileiro e tentar o bicampeonato nacional. Leão reinicia nesta segunda-feira o treinamento do grupo para a primeira partida no campeonato, quarta-feira, contra o Paraná, em Curitiba, e afina o novo ataque com Leandro Machado no comando, ao lado de Robinho. Mas ele vai observar os quatro jogadores liberados pelo departamento médico: Alex, Pereira, Basílio e Claiton, para saber quem será escalado na capital paranaense. Depois de uma semana em que a crise bateu às portas da Vila Belmiro e quase provocou a saída do técnico Leão, o treinador vai procurar tranqüilizar o grupo para evitar que os problemas extra-campo possam ter reflexos no jogo. Vai ter também de manter o grupo sobre controle, uma vez que alguns jogadores como Alex (PSV) e Paulo Almeida (Benfica) já estão negociados com o futebol europeu e têm data certa para deixar o Santos, enquanto outros começam a receber propostas e podem também trocar de clube no meio do ano. A maior preocupação no momento é com o volante Renato e o lateral Léo, que decidiram no início do ano permanecer na Vila Belmiro para mais uma tentativa de conquistar a Libertadores da América. Vale lembrar como as negociações anteriores com esses dois atletas já haviam sido difíceis por conta das limitações impostas pela rígida política salarial do clube. Mais um - A confirmação de Alcides na vaga de Alex para o segundo semestre pode não acontecer. A imprensa portuguesa dá como certa a contratação do zagueiro pelo Benfica e informa que ele assinou um pré-contrato com o clube português, na sexta-feira, por cinco anos. O jogador desmente, revelando que esteve na Alemanha acertando a rescisão de seu contrato com o Schalke 04 e que não passou por Lisboa.