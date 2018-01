Santos concentrado só no Brasileirão O Santos queria continuar na Copa Sul-Americana, mas a desclassificação não foi muito lamentada na Vila Belmiro. É que, a partir desta sexta-feira, a equipe passa a se concentrar apenas no Campeonato Brasileiro e no objetivo de se manter na liderança até o final do campeonato. A intertemporada que começa a ser realizada em Atibaia (SP) faz parte desse trabalho, em que Gallo vai tentar formar um padrão de jogo para o time, que tem mudado constantemente em função de contusões e suspensões. Mais: Gallo espera que as negociações que estão em andamento sejam fechadas o mais rápido possível, para que possa integrar os novos reforços durante esse período de treinamento em Atibaia. Já está tudo certo para a transferência do lateral-esquerdo Kleber, ex-Corinthians e que atuava no suíço Basel, só faltando a assinatura do contrato. Isso deverá ocorrer nas próximas horas, quando o atleta chegar ao Brasil. Os santistas querem mesmo contratar dois atacantes para resolver definitivamente os problemas criados pela recente saída de Robinho, Deivid e Léo. Vagner Love e Luizão são os dois primeiros nomes da lista e o clube espera definir a contratação até o final da semana. Os dirigentes teriam fechado uma parceria com a patrocinadora Panasonic e aumentado a oferta ao CSKA para 12 milhões de euros, o valor pedido pelo clube russo. Brasileirão - Gallo está investindo na intertemporada e espera a chegada de Kleber para saber de suas condições. Se der, pretende colocá-lo em campo já na quarta-feira, contra o Atlético Paranaense. "Com o trabalho que vamos fazer, o grupo ficará mais qualificado", disse ele, mostrando ainda preocupação com a recuperação física dos jogadores. O volante Fabinho comentou que não era vontade do grupo ficar fora da Copa Sul-Americana, tanto que lutou muito para vencer o Fluminense, tendo sido desclassificado apenas na cobrança de pênaltis. Fora desse torneio, resta o Campeonato Brasileiro. "Esse trabalho em Atibaia vai ser muito bom e o Santos cresceu todas as vezes que realizou esse tipo de treinamento." Para ele, o importante agora é manter a ascensão que o time está demonstrando para conquistar o título. "Vamos ter oportunidade de uma boa recuperação física, melhorar o entrosamento e de trabalhar a parte tática", disse Gallo, que espera a recuperação dos jogadores que estão em tratamento médico para que a equipe volte com sua força máxima contra o Atlético-PR.