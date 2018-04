Santos condenado a pagar Márcio Santos O Tribunal Superior do Trabalho (TST) restabeleceu nesta quinta-feira a sentença favorável ao zagueiro tetracampeão do mundo Márcio Santos e reconheceu a rescisão indireta de seu contrato de trabalho com o Santos Futebol Clube por culpa da agremiação. O Santos deixou de depositar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) do jogador por seis meses. Com a decisão, está restabelecida a condenação imposta ao clube paulista de pagar ao zagueiro a multa contratual no valor de R$ 3,5 milhões, multa de 40% do FGTS, férias e 13º salário proporcionais, além de 50% dos salários devidos a contar de setembro de 2000 a janeiro de 2002. A decisão foi unânime e o relator do recurso foi o ministro Barros Levenhagen.