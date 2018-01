Santos confia em retrospecto na Vila O Santos confia no bom desempenho em casa para vencer o Bahia por uma diferença de três gols, às 21h45 desta quarta-feira, e continuar na Copa do Brasil. Na primeira partida, em Salvador, os baianos ganharam por 2 a 0. A equipe santista venceu 7 partidas e perdeu apenas uma na Vila Belmiro este ano, marcando 24 gols (média de três por partida) e sofrendo apenas três. "Vai ser difícil, mas o Santos sempre marca bastante gols em casa e esperamos que desta vez não seja diferente", disse o meia Robert. Para este jogo decisivo, o técnico Geninho contará com o time completo, já que o zagueiro André Luís, o volante Paulo Almeida e o atacante Caio, que desfalcaram a equipe por suspensão na partida contra a Inter de Limeira, domingo, têm condições de atuar. A volta dos três jogadores dá ao técnico Geninho a oportunidade de escalar a força máxima e contar com um banco cheio de alternativas, já que nele estarão sentados Dodô e Rodrigão. O treinador está satisfeito com o rendimento do time e credita grandes méritos dessa melhora ao volante Rincón, que retornou à equipe num momento importante, quando o Santos acumulava uma série de derrotas consecutivas e Claudiomiro se contundiu. O colombiano havia ficado parado quatro meses, procurando outro clube para atuar e, como não conseguiu, acabou fazendo acordo e as pazes com os santistas. "Foi um retorno importante, já que Rincón equilibrou o meio-de-campo, melhorou a saída de bola e impôs respeito ao adversário", disse Geninho, que afirmou também ser o volante "uma referência para os demais jogadores". Mas nem só de Rincón o Santos está vivendo, O meia Robert retomou sua boa fase, depois de se recuperar da fratura de duas costelas. e marcou o gol que deu a vitória no domingo passado e que melhorou as chances de classificação no Paulista. "Foi um gol importante e lembro de ter sofrido duas faltas, de ouvir os companheiros gritando para que caísse, mas optei por continuar e, felizmente, marquei e ajudei o time a manter as chances de classificação", disse Robert. Ele prefere, porém, dividir a boa fase com o técnico e com os demais companheiros. "Estou bem, mas é preciso lembrar que isso também se deve ao trabalho que Geninho vem fazendo e ao conjunto que a equipe adquiriu". Por conta do bom futebol, ele não esconde que espera uma nova convocação pelo técnico Leão. Na última vez que foi chamado, teve que ser cortado na véspera do embarque, por ter fraturado as duas costelas. Outro jogador santista que torce para ser lembrado é o goleiro Fábio Costa. "É claro que espero ser chamado, mas minha maior preocupação no momento é com a classificação da equipe para as próximas fases do Paulista e da Copa do Brasil". O goleiro lembra que há ainda pelo menos outro jogador no clube em condições de defender a seleção: o lateral-esquerdo Léo.