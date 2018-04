Santos confiante no acerto com Oséas A diretoria do Santos admitiu neste sábado que está disposta a abrir os cofres para contratar o atacante Oséas, que seria o principal reforço do time para a próxima temporada. Depois de uma semana de suspense, o gerente de futebol santista, Ilton José da Costa, revelou que o clube fez uma proposta ao Cruzeiro para ter o jogador por 6 meses. Ílton José da Costa acha que a negociação tornou-se mais fácil depois que o Cruzeiro contratou o atacante Fábio Júnior. Por isso mesmo, a diretoria do Santos espera fechar o negócio com Oséas ainda neste fim de semana. Enquanto tenta Oséas, a diretoria do Santos descarta qualquer negociação para a contratação do atacante Allann Delon, do Vitória, embora o jogador tenha solicitado a sua liberação do clube baiano ao presidente Paulo Carneiro. Ilton José da Costa também negou o interesse do clube pelo meia Esquerdinha, do São Caetano.