Santos confirma acerto com Luxemburgo O Santos confirmou oficialmente a permanência do técnico Vanderlei Luxemburgo no comando do time. A renovação do contrato, até o final de 2005, foi acertada na manhã desta quarta-feira, numa reunião entre o treinador e o presidente do clube, Marcelo Teixeira. Com proposta milionária da MSI para se transferir para o Corinthians, Luxemburgo recusou o convite e preferiu continuar o trabalho no Santos, após ter conquistado o título brasileiro. O objetivo é ser campeão da Copa Libertadores em 2005. "Escolhi continuar no Santos por entender que o trabalho ainda não acabou. Conhecendo o planejamento do clube, tenho certeza que alcançaremos nossas metas para 2005", explicou Luxemburgo, que colocou em contrato a possibilidade de ir para algum clube europeu em julho, sem pagamento de multa. "Conquistamos o objetivo do título brasileiro e vamos no próximo ano buscar novas metas que consolidarão a imagem internacional do clube", avisou o presidente Marcelo Teixeira. "Com o excelente trabalho do Vanderlei e a qualidade de nossa equipe, com certeza teremos conquistas significativas na próxima temporada."