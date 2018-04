Santos confirma apresentação de Robinho na segunda

A diretoria do Santos confirmou nesta sexta que Robinho será apresentado oficialmente na próxima segunda-feira em um evento na Vila Belmiro.

O torcedor que quiser acompanhar a chegada do jogador, que foi emprestado até o dia 4 de agosto pelo Manchester City, deverá levar um alimento enlatado de consumo imediato, que será doado às vítimas dos terremotos no Haiti.

Os portões da Vila Belmiro serão abertos aos torcedores a partir das 10 horas. Às 11 horas, a banda Charlie Brown Jr. vai realizar um show, que antecederá a entrada de Robinho no gramado, marcada para 12 horas. A entrevista coletiva do atacante será realizada a partir das 12h45.

Na primeira passagem pelo Santos, Robinho foi bicampeão brasileiro (2002 e 2004) e vice da Libertadores (2003). Entre 2002 e 2005, ele participou de 190 partidas e marcou 83 gols. O clube espera promover a estreia do atacante, que terá seu salário bancado por patrocinadores, no dia 7 de fevereiro, no clássico contra o São Paulo, que será realizado na Arena Barueri.