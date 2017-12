Santos confirma contratação de Claiton Claiton é o mais novo reforço santista. A negociação foi fechada nesta segunda-feira com a diretoria do Internacional de Porto Alegre e o volante será emprestado ao Santos por um ano. Em troca, o clube gaúcho receberá, também por empréstimo, dois jogadores de uma lista de três que foi apresentada, com os nomes de William, Wellington e Jerri. O Inter optou pelos dois primeiros e agora começarão os entendimentos com os atletas para a transferência para Porto Alegre. Até o início da noite desta segunda-feira não havia sido confirmada a data da apresentação do novo contratado. As negociações entre o Santos e o jogador já haviam sido concluídas, faltando apenas o acerto com o Internacional de Porto Alegre, clube que detém os direitos federativos do atleta. Pelo acordo firmado, o atleta continuará vinculado ao time gaúcho e o Santos terá uma participação em uma eventual transferência do volante. Claiton poderá entrar no lugar de Renato, que permanece com sua situação indefinida. Pode se transferir para a Alemanha, já que tem proposta do Bayern de Munique, ou mesmo ficar no Brasil. Na segunda hipótese, terá de conversar muito com os dirigentes santistas, pois a pedida do jogador foi considerada muito alta, correspondendo a um aumento de 200% sobre seus rendimentos atuais. O Santos não aceita sair do teto salarial, até mesmo para não provocar uma revolta no elenco e, assim, Renato pode ser mais um jogador a deixar a Vila Belmiro. O volante do Inter é o terceiro reforço para a próxima temporada. Antes, os santistas já haviam conseguido o lateral-direito Paulo César e o goleiro Mauro. Mesmo assim, o principal problema do clube ainda não foi resolvido: o Santos não fechou contrato com os dois atacantes pedidos pelo técnico Leão. Eles poderá vir do exterior e o primeiro nome da lista é Kléber, que está no mexicano Tigres, mas Alex Alves, que atua na Coréia, também interessa. O problema, como no caso de Renato, é financeiro.