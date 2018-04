Santos confirma empréstimo de Lucas Crispim ao Atlético-GO

A diretoria do Santos confirmou nesta quinta-feira o empréstimo do meia-atacante Lucas Crispim ao Atlético Goianiense. O jogador vinha sendo pouco aproveitado pelo técnico Dorival Júnior e agora terá a oportunidade de defender o clube goiano até o final de novembro deste ano.

Lucas Crispim, de 22 anos, tem contrato com o Santos até 31 de dezembro de 2017. O jovem, formado nas divisões de base do clube, já foi emprestado duas vezes pelo clube paulista nos últimos dois anos. Em 2014, ele defendeu o Vasco. Já no ano passado, foi cedido ao Joinville.

De volta ao Santos no início desta temporada, Lucas Crispim vinha sendo pouco aproveitado por Dorival que conta para o setor ofensivo com nomes como Ricardo Oliveira, Gabriel, Copete, Paulinho, Rodrigão, Joel e Matheus Nolasco.

Nesta temporada, Lucas Crispim disputou apenas quatro partidas pelo Santos, sendo duas como titular, ambas pela Copa do Brasil, diante de Santos do Amapá e Galvez do Acre, quando Dorival optou por poupar os titulares. No total, desde 2014, são 11 jogos disputados, sem nenhum gol marcado.

O empréstimo de Lucas Crispim ao Atlético-GO é gratuito, com o Santos arcando com os seus salários. O novo clube do jogador luta pelo acesso à elite do futebol brasileiro - está em quarto lugar na Série B.