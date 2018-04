Santos confirma Esquerdinha e Oséas A diretoria do Santos retomou hoje as negociações com o São Caetano, objetivando trazer o meia Esquerdinha para a Vila Belmiro. Segundo informou o presidente Marcelo Teixeira, o acerto deverá ser fechado ainda hoje, e só foi interrompido depois que a Portuguesa de Desportos anunciou a transferência do jogador para o Canindé. Paralelamente a isso, o Santos confirmou a vinda do atacante Oséas, por empréstimo, junto ao Cruzeiro-MG. Segundo o gerente-executivo João Paulo Medina, as conversações com os dois clubes já vêm sendo feitas há algum tempo, faltando apenas os acertos finais, como a questão salarial.