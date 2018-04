Santos confirma negociações avançadas para reforçar equipe

SANTOS - Os dirigentes santistas admitem que há negociações avançadas para a contratação dos reforços pedidos pelo técnico Muricy Ramalho para o restante da Copa do Brasil e para o Campeonato Brasileiro. Mas o clube se mantém fiel à política de só falar em nomes e posições após a assinatura dos contratos.

Os comentários de bastidores são de que William José (ex-São Paulo e que não está sendo utilizado por Luxemburgo no Grêmio) já está acertado e até teria iniciado os exames médicos, mas só será anunciado oficialmente na semana que vem, após a decisão do título do Campeonato Paulista. Fala-se que Jorge Henrique, afastado pelo Corinthians por indisciplina, também faz parte de uma lista de reforços para chegar.

A diretoria deve intensificar as negociações depois do fim do Campeonato Paulista. Neste domingo, o Santos decide o título com o Corinthians na Vila Belmiro, às 16 horas. Na partida de ida, a equipe perdeu por 2 a 1 e precisa vencer por dois gols de diferença para faturar o inédito tetra. Vitória por um gol levará a decisão para os pênaltis.