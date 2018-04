Santos confirma que Vanderlei teve fratura na face e será operado

O Santos confirmou na manhã desta sexta-feira que Vanderlei sofreu fratura na face e vai passar por cirurgia no Hospital Albert Einstein, após ser avaliado por uma equipe de especialistas. O goleiro foi atingido no rosto pelo joelho do atacante Rildo, da Ponte Preta, aos 13 minutos do segundo tempo da partida de quinta-feira, após fazer uma defesa.

Com a perda de Vanderlei para o restante da fase de classificação e para as quartas de final e demais etapas decisivas do Campeonato Paulista se o time avançar, o Santos tanto poderá efetivar Vladimir como novo titular da camisa 1 como também tentar a contratação de um goleiro mais experiente e inscrevê-lo para o mata-mata.

Vanderlei foi o único dos sete reforços contratados pelo Santos no início de temporada que teve parte dos direitos econômicos comprados. Os demais foram para a Vila Belmiro a custo zero.

Após sofrer a fratura, Vanderlei foi levado ao Hospital Mário Gatti, o mais próximo ao estádio Moisés Lucarelli, onde foi submetido à uma tomografia e pernoitou. Nesta manhã, o goleiro viajou na companhia de um dos médicos do Santos de Campinas para São Paulo.