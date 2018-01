Santos conquista vaga no Maracanã Mesmo com desfalques importantes, o Santos venceu nesta quarta-feira à noite o Flamengo, por 3 a 0, com dois gols de William, um de Léo e pelo menos três defesas de Fábio Costa que garantiram a vaga para a próxima fase da Copa Sul-Americana. ?Foi uma classificação mais do que justa", disse o volante Paulo Almeida. ?Tivemos muita determinação, criamos mais de dez chances e marcamos três." O próximo adversário do Santos na competição sul-americana será o São Caetano. O primeiro duelo está marcado para dia 17, no ABC. O segundo será dia 1º de outubro, na Vila Belmiro. O lateral-esquerdo Léo, o autor do terceiro gol, o que classificou a equipe, disse que ?o Santos buscou o resultado durante todos os 90 minutos e está de parabéns pela classificação". Sobre seu gol, entende que foi um dos mais importantes de sua carreira. ?O importante é que quando o time precisou, pude ajudar e continuamos vivos na competição." Fábio Costa, um dos responsáveis pela vitória, com as boas defesas no segundo tempo, havia trocado de uniforme no intervalo. No final do jogo, justificou: ?Joguei bem com ele na Vila e resolvi trocar; é uma superstiçãozinha." O Santos sentiu no começo do jogo a falta de seu meio-de-campo, com a marcação e saída de bola de Renato e a criatividade de Diego e Elano. Era um time diferente em campo, que mostrava vontade de vencer, fazia uma boa movimentação, mas era deficiente tecnicamente. Dominou a partida, com presença constante no ataque, mas o gol só saiu aos 33 minutos, quando Robinho serviu Reginaldo Araújo, que penetrava pelo lado direito e chutou em direção ao gol, encontrando William bem posicionado para desviar para o gol de Diego. ?Marcar um gol no primeiro tempo era nosso objetivo e agora temos que marcar mais dois", disse o centroavante no intervalo. Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira corrigiram seus times, que voltaram mais ofensivos no segundo tempo. Logo aos 2 minutos, Edílson desperdiçou uma chance, cruzando muito forte para Jonatas, que não alcançou. No minuto seguinte, Robinho chegou livre e chutou onde Diego estava. Fabiano acertou um chute forte, de fora da área e o goleiro flamenguista fez sua melhor defesa da partida. Aos dez, foi a vez de Fábio Costa defender bem um chute de Igor e, na seqüência, Robinho penetrou pela esquerda e chutou na saída de Diego, que defendeu com o pé. Mas a bola subiu, na medida para William cabecear para dentro do gol carioca. Os santistas continuaram buscando o terceiro gol, necessário para a classificação. Aos 26, foi a vez de Leão ousar: tirou Robinho e William, que estavam muito bem na partida, para a entrada de Júlio César e Val Baiano. Pouco depois, foi a vez de Fabiano dar lugar para Marcelo. Curiosamente, o Flamengo passou a incomodar o Santos, principalmente com Edílson. Fábio Costa fez três excelentes defesas em, dois minutos, dando sua contribuição para a classificação. Faltava, porém, o terceiro gol e ele surgiu aos 42 minutos, quando Léo chegou rapidamente pela esquerda, dominou a bola, driblou a zaga e chutou rasteiro, cruzado. O Santos estava classificado.