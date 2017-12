Santos consegue efeito suspensivo e pega Grêmio com torcida

Quase uma semana após ser punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o Santos conseguiu, nesta terça-feira, efeito suspensivo e poderá receber o Grêmio, no sábado, com a presença da torcida. Na semana passada, o clube paulista havia sido penalizado com a perda de um mando de jogo e multa de R$ 10 mil. A punição ocorreu porque um torcedor jogou um tênis no campo da Vila Belmiro, no clássico com o Corinthians, no dia 3 deste mês. A equipe de Vanderlei Luxemburgo teria que enfrentar os gremistas com os portões fechados. O Santos fora enquadrado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (deixar de tomar providências capazes de prevenir ou reprimir desordens em sua praça de desportos). O julgamento do caso deve acontecer nos próximos 15 dias, no STJD.