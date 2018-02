Santos consegue empate no Equador Depois de duas grandes vitórias e oito gols marcados, o Santos não conseguiu repetir o bom futebol que vinha apresentando na Copa Libertadores e ficou no 0 a 0 com o El Nacional, nesta quarta-feira, em Quito. Com esse empate, a equipe brasileira manteve a primeira colocação no grupo 3, com 7 pontos ganhos - três a mais que o América de Cali, que está em segundo lugar. O Santos começou bem o jogo, mesmo fora de casa. Logo no primeiro minuto, Robinho aproveitou uma saída errada do goleiro Ibarra para roubar a bola, mas foi travado na hora do chute pelo zagueiro Anangonó. Depois, aos 4, Diego mandou a bola na trave. Aos 15, foi a vez de Ricardo Oliveira perder grande chance. A partir daí, o El Nacional equilibrou a partida. Aos 23 minutos, a defesa santista vacilou, mas Mendéz chutou mal, perdendo a melhor chance do time equatoriano. No minuto seguinte, Robinho acertou um belo chute de fora da área, que bateu no travessão. Robinho voltou a fazer uma boa jogada aos 29 minutos, quando serviu Diego, que arrancou rapidamente em direção ao gol. Mais uma vez o goleiro Ibarra fechou bem o ângulo, desviando a bola para escanteio. No intervalo, o técnico Emerson Leão tirou Robinho e Elano para a entrada de Fabiano e Nenê. Mas a entrada dos dois não ajudou muito o Santos. No final, o El Nacional aproveitou o cansaço do time brasileiro para pressionar. Mas, por sorte dos santistas, os atacantes equatorianos desperdiçaram as chances que tiveram. Na melhor delas, aos 37 minutos, Gruezo aproveitou um cruzamento da esquerda e a furada da zaga do Santos para chutar para o gol. O goleiro Fábio Costa estava bem posicionado e fez a defesa, garantindo o empate. Ficha técnica: El Nacional: Ibarra; De Jesus (Kléver Coronzo), Franlin Anangonó, Jorge Guagua e Luis Checa; Juan Burbano, David Quiroz, Edson Mendéz e Clever Chalá (Hurtado), Carlos Grueso e Angel Fernandes. Técnico: Paulo Massa. Santos: Fábio Costa; Reginaldo Araújo (Pereira), Preto, Alex e Léo; Paulo Almeida, Renato, Elano (Fabiano) e Diego; Robinho (Nenê) e Ricardo Oliveira. Técnico: Emerson Leão. Árbitro: Gilberto Hidalgo (PER). Cartão amarelo: Léo, Luis Checa, Reginaldo Araújo e Pereira. Local: Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito.