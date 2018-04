Santos conta com Gabriel e Valencia como titulares contra a Ponte

O Santos terá duas mudanças para enfrentar a Ponte Preta, nesta quinta-feira, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 12.ª rodada do Campeonato Paulista: Gabriel entra na vaga de Robinho, que está com a seleção brasileira na Europa, e Valencia, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo diante do Audax, retorna no lugar de Lucas Otávio.

O time santista soma 29 pontos até o momento e já garantiu o primeiro lugar no Grupo D, mas não vai poupar titulares porque quer terminar a fase de classificação na liderança geral para ter vantagens nas quartas de final, semifinal e finais.

Quem tem o mesmo aproveitamento é o Corinthians, que tem 26 pontos e um jogo a menos - nesta terça-feira contra a Portuguesa, na Arena Corinthians. E os dois rivais têm um confronto direto marcado para o dia 5 de abril, também no Itaquerão, pela 14.ª e penúltima rodada.

Gabriel vai ter contra a Ponte Preta a sua primeira oportunidade de mostrar que recuperou o seu melhor condicionamento físico e que está pronto para disputar posição no time. Com a convocação para a seleção brasileira que disputou o Sul-Americano Sub-20, no início do ano, o jovem atacante não pôde participar da pré-temporada santista e como foi reserva no Uruguai, voltou fora de forma e foi deixado em segundo plano por Enderson Moreira.