Santos conta com os gols de William Temendo a altitude de Cusco, o Santos precisa vencer o jogo desta quinta-feira com uma boa diferença de gols. Para isso, conta com os gols de William e espera que o jogador, que tem oscilado bastante, faça uma grande partida. O centroavante tem marcado dois, três gols num só jogo, mas depois passa um ou dois sem marcar. William também conta com gols para manter a condição de titular e sabe que eles serão muito valiosos no jogo desta quinta contra o Cienciano. "Contamos com uma boa vitória, pois sabemos das dificuldades que teremos lá". Por isso, o time pretende jogar dia 29 em Cusco administrando o resultado. Mas o jogador não conhece o adversário e comentou: "nunca tinha ouvido falar". Ele, como todos os jogadores do Santos, estão de olho na Sul-Americana, principalmente depois que o Cruzeiro disparou na liderança do campeonato Brasileiro. "A cada rodada que passa fica mais difícil e, por isso, precisamos fazer a nossa parte e esperar um tropeço do adversário, que infelizmente não vem acontecendo". Embora tenha adquirido recentemente a condição de titular, William vem despontando como artilheiro do time. Dos seis gols que o Santos marcou na Sul-Americana, dois são dele. Na temporada, só perde para o zagueiro Alex, que tem onze gols contra os dez de William. Ser artilheiro nessa equipe não chega a ser uma grande façanha, já que os gols estão muito bem definidos entre todo o time. Tanto que, ao lado de William na vice-artilharia na temporada, estão Elano, Renato e Robinho, todos com dez gols".