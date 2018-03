Santos conta com Wesley para surpreender o América

Leão vai aproveitar a volta de Wesley - cumpriu suspensão contra o Cúcuta - para escalar seu time ideal contra o América, nesta quinta-feira, pelas quartas-de-final da Libertadores, no Estádio Azteca, na Cidade do México. Veja também: Porto quer tirar lateral Kleber do Santos Serão quatro jogadores na defesa, com descidas alternadas de Kléber, Fabão e Marcelo; quatro no meio-de-campo; e dois atacantes. Como o técnico quer sair em vantagem, vai abrir um pouco o time. Os mexicanos querem se vingar da desclassificação para o Peixe, nas quartas-de-final, no ano passado. Com a heróica virada em cima do Flamengo, no Maracanã, na semana passada, a confiança entre os jogadores é total. Kléber Pereira, que jogou no clube mexicano entre 2005 e 2006, espera um jogo difícil. "O América mostrou contra o Flamengo sua qualidade e que tem jogadores com capacidade para decidir as partidas. Depois do que aconteceu no Maracanã, a tendência é que jogue ainda melhor diante de sua grande torcida. Mas o Santos também está evoluindo e preparado para evitar uma surpresa." A euforia do América era prevista por Leão, que encontrou problemas para realizar o treino da tarde deste terça por causa da chuva, fazendo com que os trabalhos fossem realizados no Ginásio do Pumas, fechado para a imprensa. A expectativa é que, no treino de quarta, o treinador trabalhe ensaiadas jogadas de ataque, cobranças de escanteio e faltas. Mas sua maior preocupação será orientar a defesa como se portar nas bolas altas e o meio-de-campo a impedir que a bola chegue fácil para Cabañas finalizar.