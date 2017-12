Santos conta sua história. Em museu De lances geniais que fizeram de Pelé o Atleta do Século até as recentes pedaladas de Robinho. Parte de um passado de glórias poderá ser revisto a partir de terça-feira no Memorial das Conquistas Milton Teixeira. O museu será inaugurado amanhã às 19h30, com a presença de autoridades e ex-jogadores do Santos, incluindo Pelé, e será uma atração a mais para torcedores e turistas que visitam a Vila Belmiro. E a Vila mais famosa do mundo, como é conhecida, abriga um time que fez história no futebol: o Santos foi duas vezes campeão mundial interclubes, jogou em 70 países e enfrentou 42 seleções nacionais. Visitar o Memorial das Conquistas é dar um mergulho nesse passado. Estarão expostos 150 dos troféus conquistados, principalmente no tempo em que Pelé era a maior atração do futebol mundial, além de fotos dos grandes ídolos. Os organizadores procuraram situar o clube no contexto da cidade e nas várias épocas que marcaram a existência do clube. Pelé terá um espaço especial no memorial das Conquistas Milton Teixeira e escolheu pessoalmente as peças que doou para a exposição permanente. Fez uma visita de surpresa ao local alguns meses atrás para conhecer o museu. Haverá também um mural da fama e uma peça já está pronta: a lajota de cimento em que Pelé deixou gravados os pés. O museu foi dividido por temas e não pela cronologia. Assim, a primeira imagem que o visitante tem estabelece a relação do clube com a cidade, mostrada numa foto em que a Vila Belmiro aparece em primeiro plano. O memorial comporta ainda exposições temporárias. "Nosso objetivo é dar vida ao acervo e o museu não será estático", observou Denise Covas Borges, coordenadora do museu. Por conta disso, o Memorial das Conquistas terá vários monitores transmitindo lances de jogo e depoimentos. Haverá também a sala de vídeo, com carpete imitando grama, com um telão para a transmissão do material audiovisual sobre os 91 anos do clube. O Memorial homenageia Milton Teixeira, ex-presidente do clube e pai do presidente atual, Marcelo Teixeira. A Umbro, fornecedora de material esportivo para o clube, terá no local uma megastore para vender produtos com a marca do Santos.