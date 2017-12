Santos continua num clima de tensão Apesar de o presidente Marcelo Teixeira ter garantido que não haverá mais dispensas antes do término do Campeonato Brasileiro, os jogadores do Santos ainda vivem um clima de tensão, preocupados com o futuro, já que o clube fará uma grande reformulação no elenco para o ano que vem. O técnico Nelsinho Baptista disse que a base do time será mantida, mas ninguém sabe quem efetivamente participará da temporada de 2006. "Se eu dissesse que 100% dos jogadores estão tranqüilos em relação à dispensa, estaria mentindo. Até quem está jogando e não está rendendo, passa pela cabeça ficar de fora", admitiu o meia Wendel, prometendo uma reação no Brasileiro. "O Santos e os torcedores não merecem isso, até porque nos últimos anos o clube vem mantendo uma regularidade muito grande." Por isso mesmo, o grupo de jogadores gostou da idéia de fazer uma inter-temporada em Atibaia, no interior de São Paulo, para onde o Santos foi nesta quinta-feira. "Vai ser muito válida, pois vamos ter uma boa oportunidade para refletir sobre tudo o que aconteceu", afirmou o meia Giovanni.