Santos continuará com os pés no chão A torcida do Santos pode ir se acostumando: o time este ano deverá ser diferente do que acabou a vitoriosa temporada de 2002. A dica foi do diretor de futebol, Francisco Lopes, ao assegurar que a folha de pagamento não será inflacionada com as renovações de contrato. ?Isso não voltará a acontecer?. O dirigente lembrou de um passado recente quando o Santos contratava atletas de nome, mas em fim de carreira. ?Pagávamos salários altos, inflacionamos a folha?, disse. ?Depois, no final do mês, era aquele desespero para arranjar dinheiro?. Está claro que o Santos continuará com os pés no chão. Um exemplo disso é a proposta salarial feita ao lateral-esquerdo Léo: rigorosamente igual à do ano passado. Léo teve seu contrato encerrado em setembro do ano passado. Em meio ao Campeonato Brasileiro e sendo ele um dos principais jogadores do elenco, recebeu um reajuste e ordenados mensais de R$ 55 mil até o final do ano. ?É isso que estamos lhe oferecendo agora, por um contrato até dezembro?, informou Lopes. O Santos espera o empresário de Léo, Iko Martins, para definir a situação. Maurinho é outro que não sabe se vai ou se fica. ?Fizemos uma proposta a ele e aguardamos a resposta?. No caso desse atleta, houve um reajuste, pois a diretoria reconheceu que seu salário até 31 de dezembro era muito baixo. Para completar o quadro neste momento de incerteza, o nome de Robert não poderia deixar de ser citado. O meia está viajando, não tem contrato e nem procurou a diretoria santista até o momento. ?Acho que ele se apresentará semana que vem?, apostou Francisco Lopes. ?Mas ele terá de se ajustar aos padrões salariais, se quiser continuar na Vila?. O elenco se apresentará terça-feira, às 9 horas, após período de férias. O técnico Leão deverá chegar um dia antes para, junto aos diretores, começar a analisar as opções de atacantes para o lugar de Alberto.