Santos contra seleção pela Fome Zero Em conversa com o presidente Marcelo Teixeira, do Santos, o ministro dos Esportes, Agnelo Queiroz, manifestou o interesse de promover uma partida entre uma seleção brasileira, formada por jogadores que atuam em outras equipes do País, e o time santista. Teixeira gostou da idéia e se colocou à disposição para o amistoso. Ainda não há data definida, mas sabe-se que o jogo poderá acontecer ainda no primeiro semestre, no Maracanã ou no Morumbi. A arrecadação será revertida para o Fome Zero.